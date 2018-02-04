Канчельскис: "Клубы становятся банкротами, футболисты не получают денег - такой у нас футбол"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис прокомментировал финансовые проблемы, которые возникли у "Тосно".

"Что ждет "Тосно"? Наверное, ничего не ждет. Хотелось бы, конечно, чтобы рассчитались с командой, но если они станут банкротами, то тут ничего ожидать не приходится. У нас ведь часто такое происходит в последнее время, что клубы становятся банкротами, а футболисты не получают заработанных денег. Кроме того, приходится искать новую работу - это ужасно, конечно. К сожалению, такой у нас футбол. Тем не менее на каждом шагу твердят, что все в нашем футболе хорошо и прекрасно, что мы прогрессируем, но тем временем футбольные клубы закрываются", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, гендиректор "Тосно" пообещал рассчитаться с задолженностью перед футболистами. | soccernews.ru