Канчельскис, который заразился коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

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Канчельскис, который заразился коронавирусом, рассказал о своём самочувствии

Главный тренер "Навбахора" Андрей Канчельскис рассказал о своем самочувствии, после того, как в СМИ появилась информация о заражении специалиста коронавирусом.

"У меня диагностирован коронавирус. Чувствую себя хорошо, но играть не могу. Будем бороться с этой заразой.

Пока всё нормально. Нужно искать положительное: хотел сбросить пару килограммов, из-за всех симптомов их и сбросил. Ничего страшного. Переживём. Пусть никто не болеет и бережёт себя!" - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что специалист отсутствует в заявке на матч 13-го тура Суперлиги Узбекистана. Тренер возглавляет "Навбахором". Вместо него в противостоянии с "Коканд-1912" командой будет руководить Нуъмон Хасанов.

А еще: Канчельскис заразился коронавирусом | http://soccernews.ru
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