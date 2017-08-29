Канчельскис: "Локомотив" и "Зенит" могут претендовать на выход в полуфинал Лиги Европы"

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Канчельскис: "Локомотив" и "Зенит" могут претендовать на выход в полуфинал Лиги Европы"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис оценил шансы "Зенита" и "Локомотива" в стартовавшем розыгрыше Лиги Европы.

"Локомотив" в своём нынешнем состоянии может занять первое место в группе Лиги Европы. Но сложность может быть в том, что все три соперника не так часто добиваются успеха в Европе, и сейчас их игроки будут максимально настроены на победу. Ведь еврокубки - это своеобразная афиша, где каждый футболист может показать себя перед топ-клубами. Поэтому "Локо" нужно максимально серьёзно отнестись к этим матчам. Если они это сделают - будет успех. По потенциалу и "железнодорожники", и "Зенит" вполне могут претендовать на выход в полуфинал Лиги Европы" - сказал Канчельскис.

Напомним, что на групповом этапе Лиги Европы "Локомотив" сыграет с "Копенгагеном", "Фаставом Злином" и "Шерифом". А "Зениту" в соперники достались "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар". 

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