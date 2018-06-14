Канчельскис: "Максимум Головина - выступление за среднюю команду Серии А"

Теги цска москваювентусалександр головин

Канчельскис: "Максимум Головина - выступление за среднюю команду Серии А"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис прокомментировал слухи, которые приписывают интерес туринского "Ювентуса" к полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину.

"Ювентус" интересуется Головиным? Это шутка? Я не думаю, что "Ювентус" будет заинтересован в подписании Головина, который является хорошим игроком, но его максимум - выступление за среднюю команду Серии А", - цитирует бывшего футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Головиным интересуется "Барселона". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов