Канчельскис: "Максимум Головина - выступление за среднюю команду Серии А"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис прокомментировал слухи, которые приписывают интерес туринского "Ювентуса" к полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину.

"Ювентус" интересуется Головиным? Это шутка? Я не думаю, что "Ювентус" будет заинтересован в подписании Головина, который является хорошим игроком, но его максимум - выступление за среднюю команду Серии А", - цитирует бывшего футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Головиным интересуется "Барселона". | soccernews.ru