Канчельскис: "Манчини показал, что может работать исключительно с футболистами высокого уровня"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о работе итальянского тренера Роберто Манчини в питерском "Зените".

"Ошибкой стало приглашение Манчини. Итальянец показал, что может работать исключительно с футболистами высокого уровня. С такими Хиддинк брал бронзу с "Анжи", а Моуринью работает в "МЮ". Еще одним фактором стал уход из жизни Кости Сарсании. Он был большим человеком для нашего футбола, при нем команда очень хорошо смотрелась. Концовка чемпионата показала, что со средними и неизвестными ему игроками Манчини работать не может", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака. | soccernews.ru