Канчельскис: "Мне не нравится футбол сборной России"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил игру сборной России в матче 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды Испании.

"Да, есть результат. Но здесь многое зависело от везения. Испанцы владели мячом. Был бы у них проворный нападающий, мы бы могли и уступить. А так, получается, весь матч защищались, выбивали мяч на трибуны. Это футбол? Если вам нравится такой футбол, то, пожалуйста. Мне - не нравится!", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Кудряшов подвел итог матчу против Испании. | soccernews.ru