Канчельскис: "На Чемпионате Мира будем бороться за третье место в группе"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас - хорошенькие, красивенькие… Кубок Конфедераций все показал. Мы там стали третьими в группе. И на Чемпионате Мира будем бороться за третье место в своем квартете… Нас может обойти не только Египет, еще и Саудовская Аравия нас может обойти", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Канчельскис высказался о возможном переезде Промеса в Англию. | soccernews.ru