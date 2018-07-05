Канчельскис назвал главную звезду ЧМ-2018

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Канчельскис назвал главную звезду ЧМ-2018Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис назвал главную звезду Чемпионата Мира в России.

"Считаю, что Мбаппе является одним из лучших футболистов нынешнего мундиаля, он действительно достоин звания главной звезды турнира", - приводит слова бывшего футболиста Russia Today.

На ЧМ-2018 19-летний нападающий сборной Франции отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей в 4 играх.

Напомним,  Канчельскис оценил выступление Месси и Роналду на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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