Канчельскис назвал идеального кандидата на пост главного тренера сборной России

Теги россиякурбан бердыеврубин

Канчельскис назвал идеального кандидата на пост главного тренера сборной России

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис назвал идеального кандидата на пост главного тренера национальной сборной.

"Я уже давно говорил, что было ошибкой назначать Черчесова главным тренером сборной. Надо было обращаться к Газзаеву или Сёмину, который на тот момент был без работы. Или же Бердыев - это самая лучшая кандидатура на эту должность" - сказал Канчельскис.

Напомним, что Бердыев сейчас возглавляет "Рубин", который по итогам 23 туров занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 27 очков.

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