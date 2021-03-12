Канчельскис назвал лучшего российского нападающего

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу безальтернативным для национальной команды.

"Конечно, Дзюба заслуживает вызов в сборную России. В предыдущих матчах мы увидели, что кроме него у нас нет нападающих. Соболев пока не проявил себя в сборной. Показателем был матч с Сербией. Какие могут быть обсуждения? В данный момент Дзюба - лучший нападающий в России. Есть данные у Соболева. Надеемся, что Кокорин заиграет в "Фиорентине", но на это нужно время. У Смолова много травм.

Думаю, что он поможет сборной. Все увидели, что без Дзюбы команда не может играть. При нём было ясно, в какой футбол играем: идёт длинная передача, а Дзюба цепляется за мяч и его сбрасывает. Без Дзюбы были растерянные. Не знали, что делать. Дзюбу выбрала команда и тренерский штаб. Что теперь выбирать капитана на телевидение? Ещё этого не хватало. Выбор капитана - это чисто командное дело. Здесь не должно быть никакого обсуждения. Сейчас Дзюба - капитан. А нравится или не нравится - это уже дело каждого человека", - сказал Канчельскис.

Дзюба пропустил ноябрьские матчи сборной из-за скандала с появлением в интернете интимного видео с его участием. В сеть слили ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

Без своего основного форварда российская команда сыграла вничью с Молдовой (0:0), а также потерпела поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5).

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