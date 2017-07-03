Канчельскис: "Не понимаю, как в сборную попали некоторые футболисты"

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Канчельскис: "Не понимаю, как в сборную попали некоторые футболисты"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"В сборной должны играть лучшие. Сейчас играют некоторые футболисты, фамилии я не буду называть, но я не понимаю, как они вообще попали в сборную. Например, Денисов мог бы усилить команду... У нас есть Дзюба, Кокорин, тот же Денисов, я уверен, что они могли бы усилить сборную, ну или по крайней мере сыграть не хуже.

Мне непонятны решения Черчесова и его поведение: "я сказал", "я это, я то". Ведет себя как царь. Наверное, некоторых игроков такое отношение к себе не устраивает. В сборной свои личные амбиции и неприязнь надо убрать в сторону", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Непомнящий отказался оценивать выступление сборной России на Кубке Конфедераций. | soccernews.ru

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