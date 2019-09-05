Канчельскис: "Не проиграем Шотландии - всё для нас будет хорошо, закрепимся на втором месте".

Российский тренер Андрей Канчельскис рассказал, что думает о матче отборочного тура Евро-2020, в котором сборная России сыграет с Шотландией. Об этом сообщает Rusfootball.



"Главное - не проиграть этот матч. Не проиграем эту встречу - всё для нас будет хорошо, закрепимся на втором месте. В Шотландии всегда сложно играть. Вообще всегда трудно играть против британцев.Полный стадион придет болеть за хозяев.



Какой-то прогноз здесь дать сложно. Думаю, очень нервная игра будет, много передач в штрафную будет. Наверное, может быть даже навал - к этому надо быть готовыми, - сказал Канчельскис.

Матч Шотландия - Россия состоится 6 сентября. Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало матча в 21:45 мск.

После четырех туров Россия занимает третье место в группе I, набрав девять очков. Шотландия находится на 4-й позиции, имея в активе шесть очков.

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