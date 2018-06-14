Канчельскис: "Не слишком верю в сборную России"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Я ничего не имею против Черчесова, но я не слишком верю в сборную России. Я не являюсь пессимистом, я - реалист, и я не думаю, что мы сможем далеко пройти на турнире", - приводит слова бывшего футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Канчельскис определил уровень Головина. | soccernews.ru