Канчельскис не согласен со словами Карпина про капитанскую повязку

Фото: инстаграм Канчельскиса/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина который сказал, что "капитанская повязка – это просто тряпочка".

"Не соглашусь с Карпиным по поводу капитанства. Я не считаю повязку просто тряпочкой и уж тем более не разделяю мнение, что ее нужно убрать совсем. В моих командах капитанами были Кантона, Батистута – какие же это тряпочки? Это лидеры команды, которые авторитетны как на поле, так и в раздевалке. Они всегда помогали советом или же могли напихать.

Поэтому я здесь категорически не согласен. Ну а зачем тогда придумал капитанов? Ну выходите тогда без повязки на поле, а то немного странно выглядит вся эта чехарда. Но Карпин главный тренер, он считает, что так нужно. На этом обсуждение можно закрыть. А может быть и на фарт меняет капитанов, результат ведь пока есть", – сказал Канчельскис.

Напомним, что под руководством Валерия Карпина в сборной России было пять капитанов: Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Также не пропустите: ЦСКА теряет Дивеева. | http://soccernews.ru