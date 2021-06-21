Канчельскис не верит в успех России на Евро-2020

Фото: инстаграм Канчельскиса/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах национальной команды на Евро-2020 перед матчем против Дании в третьем туре группового этапа.

"Вероятнее всего, сборная России не выйдет в плей-офф чемпионата Европы – причин для этого довольно много. В России вообще большая проблема с футболом. При этом игроки не виноваты в таких результатах – виноваты система и жулики, которые в ней работают.

Лично я буду очень сильно поддерживать наших. Шансы, конечно, есть, но их очень мало.

В том случае, если мы вдруг случайно выйдем в 1/8 финала, то там уж точно шансов нет. Нашей сборной покажут абсолютно другой уровень игры", – сказал Канчельскис.

Россия сыграет с Данией сегодня в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.

Также не пропустите: Президент Ла Лиги высказался о финансах "Барселоны" и контракте Месси. | http://soccernews.ru