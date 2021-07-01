Канчельскис о переходе Кокорина в "Фиорентину": "Видимо, итальянская мафия еще существует"
Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен
Экс-футболист "Фиорентины" Андрей Канчельскис поделился мнением о трансфере Александра Кокорина в стан "фиалок".
"Переход Кокорина в "Фиорентину" – эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили.
Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует.
Теперь у "Фиорентины" головная боль, им надо придумать, куда бы Сашу сплавить. Но шанс все-таки ему дать должны, хотя бы сборы пройти.
Жалко, конечно. Саша был талантливым футболистом, но вот так жизнь повернулась. Но при всех его просчетах, судьба все равно предоставила ему шанс, надо было цепляться.
Но в Россию я ему возвращаться не советую, да и вряд ли его здесь кто-то ждет. Если только "Сочи" – там он сразу и закончит с футболом.
А если Кокорин хочет продлить футбольную карьеру, надо цепляться за Италию", – сказал Канчельскис.
В прошедшем сезоне Кокорин сыграл всего 4 матча за "Фиорентину", в которых не отметился результативными действиями.
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