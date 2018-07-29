Канчельскис о присвоении ЗМС игрокам сборной России: "Больше пафоса, чем правильных поступков"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался касательно присвоения футболистам сборной России звания заслуженных мастеров спорта.

"Правильно говорят все те, кто возмущается. Надо давать ЗМС за медали. У нас есть футболисты, которые играли всю жизнь, но получили только мастера спорта международного класса.

Мы что, завоевали медали? Вышли из группы, за два года обыграли одну нормальную команду - Испанию. Я согласен на сто процентов. Дают за Олимпиаду, за Чемпионаты Мира, за победы там. Больше пафоса, чем правильных поступков. Такие времена сейчас, должна быть целеустремленность. Бескова за второе место в свое время убрали. Надо стремиться к первому месту.

Сейчас у нас другие способности? У нас все нормально, все было хорошо, но вдруг все изменилось, да? Медали - это показатель, 1/4 финала не показатель. Победители Олимпиад - герои, я за них всегда буду переживать. За наших игроков я буду переживать тогда, когда они за медали будут бороться. Вот в 2008 году я переживал, потому что хотел, чтобы они прошли дальше, играли в финале.

Я согласен со словами Гамовой и остальных. За медали Чемпионата Мира можно было бы хоть трижды заслуженных мастеров спорта дать. Такое решение приняло государство? Есть федерация футбола, регламент. Они приняли неправильное решение" - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

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