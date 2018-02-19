Канчельскис оценил командную атмосферу в "Зените"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис дал оценку командной атмосфере в питерском "Зените".

"Я вижу, что в "Зените" большие проблемы. Видно, что атмосфера плохая в команде. Это самая главная проблема. Дело не в какой-то конкретной линии - проблема в самой команде. Когда нет в команде хорошей атмосферы, тогда все трудности и начинаются.

Если футболисты конфликтуют внутри раздевалки, разве это правильно? Разве это порядок в команде? Если в раздевалке дерутся футболисты, значит, это плохая атмосфера. Аргентинцев чуть ли не больше, чем русских, поэтому подобное и происходит" - сказал Канчельскис.

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