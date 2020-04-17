Канчельскис оценил перспективы нынешнего поколения российских футболистов заиграть в АПЛ

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Канчельскис оценил перспективы нынешнего поколения российских футболистов заиграть в АПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о потенциале нынешнего поколения российских игроков.

"После развала СССР мы растеряли всё наследие - систему, идеи и традиции. Закрыли спортивные школы и интернаты, из которых выходили великие футболисты. Раньше нашу сборную боялись. Кроме того, раньше уже в 30 лет футболист считался старым, а сейчас играют до 40 лет, причём ветераны не хуже, чем молодые. Жирков, Павлюченко, Аршавин и Билялетдинов неплохо зарекомендовали себя в Англии, ведь мы вспоминаем их достижения. Все они - выходцы из спортшкол, которым удалось выжить. Такого поколения сейчас нет и в ближайшее время не будет.

У кого из нынешнего поколения россиян есть потенциал заиграть в АПЛ? Пока не вижу ни у кого. Хочется, чтобы пробились, но вряд ли сейчас кто-то будет уезжать. Мы топчемся на месте. В год домашнего Чемпионата Мира закрылось 11 профессиональных клубов. Недавно "Луч" прекратил существование. Куда девать футболистов? Надеюсь, наши футбольные власти понимают, что на коронавирус все проблемы не списать. Молодых интересуют только деньги, а надо думать о футболе. Клубные руководители развращают юных футболистов, называя их суперталантами после одной удачной игры", - сказал Канчельскис.
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