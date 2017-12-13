Канчельскис оценил шансы "Локомотива" на чемпионство

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил шансы московского "Локомотива" на чемпионство в текущем сезоне.

"Смогут ли конкуренты догнать "железнодорожников"? Многое будет зависеть от того, как пройдет предсезонная подготовка. Поэтому, возможно, что-то весной и поменяется. Но "Локомотив" ушел в хороший отрыв - думаю, у них есть все шансы выиграть чемпионат. Остается 10 встреч, 5 матчей выиграют - и можно уже праздновать чемпионство", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, Фарфан высказался о своей великолепной игре в текущем сезоне. | soccernews.ru