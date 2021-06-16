Канчельскис оценил шансы сборной России против Дании

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Канчельскис оценил шансы сборной России против ДанииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-футболист "Фиорентины" и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в беседе со "Спорт-Экспресс" прокомментировал победу сборной России над Финляндией (1:0) в рамках второго тура чемпионата Европы-2020.

"После поражения со счетом 0:3 было очень важно победить. Это важные очки с точки зрения психологии. Я уже говорил, что наше качество игры на протяжении многих лет уже многих не устраивает. Но сегодня самым главным был результат. Ребята молодцы! Сыграли в силу своих возможностей", — сказал Канчельскис.

Канчельскис также оценил шансы сборной России в матче с Данией и перспективы выхода в плей-офф.

"Нам надо надеяться сейчас на Бельгию. Если они обыграют Данию — то шансы на выход из группы у нас увеличатся. В любом случае, шансов против Дании у нас мало. Будем болеть сегодня за Бельгию!", — заявил Канчельскис.

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