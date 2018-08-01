Канчельскис оценил старт сезона в РФПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил старт сезона в российской Премьер-Лиге.

"Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра "Локомотив" - "Спартак" в следующем туре", - приводит слова бывшего футболиста Rusfootbal.info.

Напомним, матч "Локомотив" - "Спартак" можно будет посмотреть по ТВ. | soccernews.ru