Канчельскис оценил старт сезона в РФПЛ

1 Теги локомотив москваспартак москваандрей канчельскис

Канчельскис оценил старт сезона в РФПЛИзвестный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил старт сезона в российской Премьер-Лиге.

"Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра "Локомотив" - "Спартак" в следующем туре", - приводит слова бывшего футболиста Rusfootbal.info.

Напомним, матч "Локомотив" - "Спартак" можно будет посмотреть по ТВ. | soccernews.ru

Комментарии
Коля

Оценка от Канчельскиса

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов