Канчельскис оценил выступление Месси и Роналду на ЧМ-2018

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Канчельскис оценил выступление Месси и Роналду на ЧМ-2018Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил выступление лучших игроков современности Лионеля Месси и Криштиану Роналду на Чемпионате Мира в России.

"Дело в том, что аргентинские игроки не сумели подстроиться под действия Месси, которые он демонстрирует в "Барселоне". А один футболист не может сделать результат целой команде.

Роналду, как и Месси, не способен отличаться в каждой встрече. Ведь здесь речь идет не о чемпионате Испании, а о мундиале, на котором каждая сборная стремится достичь наилучшего результата. Повторюсь, футбол - коллективная игра, в которой один в поле - не воин", - цитирует бывшего футболиста Russia Today.

Напомним,  агент Роналду встретился с руководством "Реала". | soccernews.ru

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