Канчельскис: "Перед Карпиным громких задач ставить нельзя"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил перспективы работы новоиспеченного главного тренера "Ростова" Валерия Карпина в его новой команде.

"На что "Ростов" может рассчитывать с Карпиным? Самая главная задача - остаться в Премьер-Лиге, а там уже будет видно. Громких задач сейчас ставить нельзя. Они наверняка прекрасно понимают ситуацию. Карпин - не волшебник, в одну минуту все не поменяет. В ситуации, когда команда ведет борьбу за выживание в сильнейшем дивизионе, и Моуриньо, и Гвардиола ничего сразу не сделают. А вот на следующий сезон, наверное, можно ставить более высокие цели. Это нормально", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, "Ростов" попрощался с Кириченко. | soccernews.ru