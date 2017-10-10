Канчельскис: "Переживал за сборную Украины"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о невыходе сборной Украины на Чемпионат Мира 2018-го года.

"Во вчерашнем матче переживал за сборную Украины. Жаль, что она не будет выступать на Чемпионате Мира. Жаль, было бы интересно посмотреть, но ничего страшного не случилось. Вместо Украины приедет другая сильная сборная.

Является ли неучастие украинцев на мундиале облегчением для России? Ни в коем случае. Это все политика, а она не имеет никакого отношения к футболу. Политика и спорт - это две разные вещи. Любая команда хочет сыграть на Чемпионате Мира. Да, сейчас будут различные отговорки, мол, мы специально проиграли, не хотели ехать в Россию и так далее. Но на самом деле абсолютно все стремятся к тому, чтобы попасть на мундиаль", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Бышовец расстроился из-за невыхода Украины на Чемпионат Мира. | soccernews.ru