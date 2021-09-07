Канчельскис поделился мнением об игре сборной России

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре национальной команды под руководством Валерия Карпина.

"Нужно выигрывать, и все; сомнений нет, мы обязательно обыграем сборную Мальты! Какие проблемы? Экспериментов с составом не может быть, зачем их делать? Сейчас самое главное – набирать очки и выигрывать, а эксперименты делать не надо. Нужно решать задачу, поэтому, думаю, экспериментов никаких не будет.

Мы обыграли Кипр – какие проблемы? Не надо ругаться из-за качества игры, почему мы должны ругаться? Мы сделали то, что должны были – набрали три очка. Непонятно, почему такое отношение.

В дальнейшем будем требовать красивую игру, но самое главное – результат и очки. Нам нужно занять первое место в группе и выйти на чемпионат мира, а об остальном будем рассуждать потом", – сказал Канчельскис.

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