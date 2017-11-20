Канчельскис поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Зенит"

Экс-футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящей игре "Спартак" - "Зенит".

"Считаю, шансы "Зенита" в матче против "Спартака" предпочтительнее. "Красно-белые" играют нестабильно. Да, много забивают, на данный момент больше всех в чемпионате, но посмотрите, на каком месте они находятся. И для "Спартака", и для "Зенита" существует только одна задача - чемпионство. При этом москвичи идут только на четвертом месте, а петербуржцы на втором.

Это как раз тот случай, когда ничья не устроит ни одну из команд. И честно говоря, не хотелось бы, чтобы матч завершился вничью. До этого, как мне кажется, не дойдет. У "Зенита" шансов на завоевание трех очков больше. Даже несмотря на то, что игра пройдет в Москве, а не в Петербурге. У петербуржцев все равно интереснее атакующая линия. В защите "Спартак" действует просто безобразно. Если "Зенит" забьет первым, все может кончиться и разгромом" - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

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