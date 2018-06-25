Канчельскис поделился прогнозом на матч Россия - Уругвай

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Канчельскис поделился прогнозом на матч Россия - УругвайИзвестный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился прогнозом на матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными России и Уругвая.

"С Уругваем будет тяжелее. Но хорошо, что обе команды уже вышли в плей-офф, поэтому играть будут свободно, открыто. Ребята не будут испытывать напряжения, сыграют в свое удовольствие, должно быть интересно. Скорее всего, будет результативная ничья.

Суарес и Кавани? Не уверен, что они выйдут в стартовом составе. Все задачи решены, с какого места выходить - не имеет большого значения. Конечно, интересно посмотреть, как будут выглядеть Игнашевич и Кутепов на фоне таких звезд. Но по такому матчу все равно выводы не сделаешь, ведь, повторюсь, обе команды уже вышли дальше и турнирной мотивации не испытывают", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, своим прогнозом на игру поделился Павлюченко. | soccernews.ru

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