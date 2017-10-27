Канчельскис поделился прогнозом на матч "Зенит" - "Локомотив"

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Канчельскис поделился прогнозом на матч "Зенит" - "Локомотив"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился прогнозом на матч 15-го тура Премьер-Лиги между питерским "Зенитом" и московским "Локомотивом".

"Думаю, матч будет интересным и веселым. Почему бы "Локомотиву" не дать бой "Зениту" в гостях, если дома питерцы проиграли тульскому "Арсеналу"? Но, конечно, сейчас настрой будет иной: понятно, что "Зенит" на "Локомотив", ЦСКА и "Спартак" настраивается по-другому. Думаю, петербургская команда добьется положительного для себя результата. Все-таки "Зенит" играет дома. Мне кажется, он с минимальным преимуществом, но победит", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, о предстоящем матче лидеров также высказался Фарфан. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Урал 14 22
5 Спартак Москва 14 21
6 Краснодар 14 21
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Уфа 14 18
10 Ахмат 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
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