Канчельскис поделился прогнозом на матч "Зенит" - "Локомотив"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился прогнозом на матч 15-го тура Премьер-Лиги между питерским "Зенитом" и московским "Локомотивом".

"Думаю, матч будет интересным и веселым. Почему бы "Локомотиву" не дать бой "Зениту" в гостях, если дома питерцы проиграли тульскому "Арсеналу"? Но, конечно, сейчас настрой будет иной: понятно, что "Зенит" на "Локомотив", ЦСКА и "Спартак" настраивается по-другому. Думаю, петербургская команда добьется положительного для себя результата. Все-таки "Зенит" играет дома. Мне кажется, он с минимальным преимуществом, но победит", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, о предстоящем матче лидеров также высказался Фарфан. | soccernews.ru