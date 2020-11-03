Канчельскис поделился впечатлениями от выступления российских клубов в еврокубках

Экс-игрок сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что думает о выступлениях российских клубов в еврокубках

Напомним, в турнирах выступают "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА. На четверых набрали 4 очка в 8 матчах, ни разу не одержав победу.

"Я не думал, что наши клубы в еврокубках будут играть так беззубо и проигрывать с таким счетом, как 0:4. "Краснодар" изначально сдался. Да, у них проблемы - не было многих футболистов. Но при таких вложениях и финансах ссылаться на отсутствие игроков - это смешно.

Возможно, на результаты наших клубов в Европе влияет лимит на легионеров. Его вообще нужно убрать, не надо ставить никакие рамки. Просто руководители у нас нефутбольные люди и смотрят со своей колокольни", - цитирует Канчельскиса Sport24.

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