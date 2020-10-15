Канчельскис покинул пост главного тренера "Навбахора"

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Канчельскис покинул пост главного тренера "Навбахора"

Андрей Канчельскис больше не является наставником узбекского "Навбахора". Об этом он сам сообщил на странице в LinkedIn.

"С сожалением сообщаю, что моё время в "Навбахоре" подошло к концу. Я бы хотел довести сезон до конца и увидеть, к чему бы это привело, но не всегда всё идёт по плану, особенно с учётом обстоятельств, в которых мы сейчас живём. Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал и, конечно же, футболистов, которые подарили мне много незабываемых моментов за время работы в Узбекистане. Сейчас я смотрю вперёд и готов принять новый вызов в тренерской карьере", - написал Канчельскис.

51-летний россиянин возглавлял "Навбахор" с октября 2018 по июнь 2019 года, после чего покинул клуб, но через 2,5 месяца вернулся.

Причины отставки Канчельскиса, который недавно переболел коронавирусом, остаются неизвестными.

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