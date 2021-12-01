Канчельскис получил угрозы физической расправы от неизвестных

Фото: инстаграм Андрея Канчельскиса/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис вынужден был обратиться в полицию из-за угроз физической расправы, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По сведениям источника, 22 ноября к Канчельскису в кафе "Оазис" подошли несколько неизвестных лиц, которые потребовали от него снизить требования к узбекскому "Навбахору". Клуб должен выплатить специалисту 1,6 миллионов евро по решению ФИФА. Неизвестные посоветовали тренеру согласиться на компенсацию в размере 80 тысяч евро, а в противном случае пообещали сделать инвалидом. Несмотря на угрозу, Канчельскис не согласился с требованием.

52-летний Канчельскис тренировал "Навбахор" с 2018 по 2020 годы. Тренер покинул свой пост из-за задолженностей по зарплате. Ранее он возглавлял "Торпедо-ЗИЛ", "Уфу", "Юрмала". В бытность футболистом он играл за такие известные клубы, как "Динамо" (Киев), "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Фиорентину", "Рейнджерс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Сатурн" и "Крылья Советов".

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