Канчельскис получил угрозы физической расправы от неизвестных
Фото: инстаграм Андрея Канчельскиса/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис вынужден был обратиться в полицию из-за угроз физической расправы, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
По сведениям источника, 22 ноября к Канчельскису в кафе "Оазис" подошли несколько неизвестных лиц, которые потребовали от него снизить требования к узбекскому "Навбахору". Клуб должен выплатить специалисту 1,6 миллионов евро по решению ФИФА. Неизвестные посоветовали тренеру согласиться на компенсацию в размере 80 тысяч евро, а в противном случае пообещали сделать инвалидом. Несмотря на угрозу, Канчельскис не согласился с требованием.
52-летний Канчельскис тренировал "Навбахор" с 2018 по 2020 годы. Тренер покинул свой пост из-за задолженностей по зарплате. Ранее он возглавлял "Торпедо-ЗИЛ", "Уфу", "Юрмала". В бытность футболистом он играл за такие известные клубы, как "Динамо" (Киев), "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Фиорентину", "Рейнджерс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Сатурн" и "Крылья Советов".
Не пропустите: Месси заступился за свою жену на церемонии вручения "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" надолго теряет Роберто
-
Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в другой клуб
-
Это’О предположил, кто будет величайшим футболистом в следующие 10-15 лет
-
На футболиста "Арсенала" напали грабители, но он сумел отбиться
-
Соболев отреагировал на информацию, что он "сливает" Виторию
-
1
Ибрагимович сделал выбор между Месси и Роналду
-
Ибрагимович высказался о вручении "Золотого мяча" Месси
-
Канчельскис получил угрозы физической расправы от неизвестных
-
Ибрагимович рассказал о несостоявшемся переходе в "Наполи"
-
2
Роналду отреагировал на "Золотой мяч" Месси
-
"Барселона" предложила Коутиньо английским топ-клубам
-
Главред France Football высказался о возможном вручении Левандовскому "Золотого мяча" за 2020 год
-
Месси заступился за свою жену на церемонии вручения "Золотого мяча"
-
2
Главред France Football рассказал, кого он выбрал в голосовании за "Золотой мяч"
-
Месси получил красивый подарок от спонсора после завоевания "Золотого мяча" (фото)
-
Канте признан лучшим центральным полузащитником мира по версии ESPN
-
Левандовски знал, что не получит "Золотой мяч"
-
"Аталанта" продлила контракт с Гасперини
-
Недвед высказался об обвинениях "Ювентуса" в финансовых махинациях
-
Это’О высказался о вручении "Золотого мяча" Месси