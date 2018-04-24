Канчельскис: "После получения награды лучшему игроку сезона Салах не станет играть хуже, он же - не россиянин"

Теги мохамед салах

Канчельскис: "После получения награды лучшему игроку сезона Салах не станет играть хуже, он же - не россиянин"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о получении вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом награды лучшему игроку сезона в английской Премьер-Лиге.

"Безусловно, Салах заслуженно стал лучшим в Англии. После получения награды он не станет хуже играть. С чего бы? Он же - не российский футболист, который может зазнаться после двух хорошо сыгранных матчей. Мохамед - профессионал. Египтянин покажет крутую игру в матче Лиги Чемпионов, "Роме" будет по-настоящему тяжело", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.

Напомним, Миньоле сравнил Салаха с Суаресом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов