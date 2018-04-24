Канчельскис: "После получения награды лучшему игроку сезона Салах не станет играть хуже, он же - не россиянин"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о получении вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом награды лучшему игроку сезона в английской Премьер-Лиге.

"Безусловно, Салах заслуженно стал лучшим в Англии. После получения награды он не станет хуже играть. С чего бы? Он же - не российский футболист, который может зазнаться после двух хорошо сыгранных матчей. Мохамед - профессионал. Египтянин покажет крутую игру в матче Лиги Чемпионов, "Роме" будет по-настоящему тяжело", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.

Напомним, Миньоле сравнил Салаха с Суаресом. | soccernews.ru