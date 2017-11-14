Канчельскис: "После жеребьевки можно будет сказать, чего ждать от сборной на Чемпионате Мира"

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Канчельскис: "После жеребьевки можно будет сказать, чего ждать от сборной на Чемпионате Мира"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Какого результата ждать на Чемпионате Мира? Я скажу вам после жеребьевки. Когда станут известны наши соперники по группе. Когда я увидел нашу группу на Кубке Конфедераций, то сразу сказал, что займем в ней третье место. Его мы и заняли. После жеребьевки уже можно будет сказать, чего можно ожидать от сборной", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, Канчельскис высказался о предстоящем матче сборной России против Испании. | soccernews.ru

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