Канчельскис: "Последние 10 лет вся сборная держится на Акинфееве"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил важность голкипера сборной России Игоря Акинфеева для своей команды.

"Если бы не Акинфеев, сборная бы не находилась там, где сейчас. Критика в его адрес неуместна, так как последние 10 лет на нtм держится вся сборная", - приводит слова бывшего футболиста Russia Today.

В 4 матчах на Чемпионате Мира Акинфеев пропустил 5 мячей.

Напомним, Кураньи оценил шансы сборной России на выход в полуфинал ЧМ-2018. | soccernews.ru