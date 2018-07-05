Канчельскис: "Последние 10 лет вся сборная держится на Акинфееве"

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Канчельскис: "Последние 10 лет вся сборная держится на Акинфееве"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис оценил важность голкипера сборной России Игоря Акинфеева для своей команды.

"Если бы не Акинфеев, сборная бы не находилась там, где сейчас. Критика в его адрес неуместна, так как последние 10 лет на нtм держится вся сборная", - приводит слова бывшего футболиста Russia Today.

В 4 матчах на Чемпионате Мира Акинфеев пропустил 5 мячей.

Напомним, Кураньи оценил шансы сборной России на выход в полуфинал ЧМ-2018. | soccernews.ru

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