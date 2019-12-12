Канчельскис: "Постоянно в WADA что-то придумывают, придираются"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что думает о решении ВАДА отстранить Россию на 4 года от крупных международных турниров. Об этом сообщает Sport24.

"То что происходит сейчас - безобразие! Постоянно в WADA что-то придумывают, придираются. Чтобы у представителей страны не было гимна - ужас!

Но из любой ситуации нужно выходить, играть и бороться. Что делать, если люди так по-свински к нам относятся. Я вижу в этом определенный заказ. Нужен результат, чтобы мы гордились, а эти негодяи поняли свою ошибку. Не игнорировать же России чемпионат мира", - сказал Канчельскис.

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

Позже глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор сказал, что Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в квалификационном раунде ЧМ-2022.

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