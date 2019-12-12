Канчельскис: "Постоянно в WADA что-то придумывают, придираются"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что думает о решении ВАДА отстранить Россию на 4 года от крупных международных турниров. Об этом сообщает Sport24.
"То что происходит сейчас - безобразие! Постоянно в WADA что-то придумывают, придираются. Чтобы у представителей страны не было гимна - ужас!
Но из любой ситуации нужно выходить, играть и бороться. Что делать, если люди так по-свински к нам относятся. Я вижу в этом определенный заказ. Нужен результат, чтобы мы гордились, а эти негодяи поняли свою ошибку. Не игнорировать же России чемпионат мира", - сказал Канчельскис.
Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.
Позже глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор сказал, что Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в квалификационном раунде ЧМ-2022.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15