Канчельскис: "Причиной ухода Руни стал Моуринью"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис рассказал, почему форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни покинул свой клуб.

"Причиной ухода Руни стал Жозе Моуринью и его модель игры, в которой форварду нет места. Уэйн посчитал неправильным сидеть на скамейке, его можно понять. Руни всего 31 год, у него есть время, чтобы доказать, что он - не списанный футболист. Он может еще принести пользу сборной Англии и "Эвертону", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, Руни надеется выиграть с "Эвертоном" трофеи. | soccernews.ru