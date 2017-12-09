Канчельскис призывает уволить Черчесова

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Канчельскис призывает уволить Черчесова

Экс-футболист Андрей Канчельскис заявил, что сборной России во главе со Станиславом Черчесовым не светит плей-офф Чемпионата Мира.

"Будем бороться в нашей группе за третье место с Саудовской Аравией. Если мы не сделаем каких-то правильных выводов, это очевидно. Не произведут в сборной изменений, не поменяют тренера - картина будет печальной. Когда в нашем футболе будет нормальный адекватный подход к делу, тогда и результаты поднимутся. На вещи надо смотреть реально" - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

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Весьма правильно.

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