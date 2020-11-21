Канчельскис проанализировал последние неудачи сборной России

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о нынешних проблемах национальной команды.

"Есть много причин происходящего. Первая - пандемия, из-за которой сезон получился скомканным. Некоторые футболисты готовы, некоторые не совсем. Обратите внимание, сколько сенсаций в последнее время: немцы шесть пропускают, "Ливерпуль" проигрывает 2:7, "Манчестер Юнайтед" пропускает на своём поле шесть. Это разве нормально? Пандемия сильно повлияла. Плюс ряд игроков нашей сборной не готовы к выступлениям за национальную команду.

Мы переоценили результат на Чемпионате Мира. Группа у нас была такая, что мы не могли не выйти из неё. С Испанией стояли весь матч в защите и били по трибунам. Я ещё тогда говорил, что у нас большие проблемы в российском футболе. Первенство планеты было домашним - а это совсем другое дело. Но делать выводы будем после Чемпионата Европы следующим летом. Там и увидим свой истинный уровень.

Связаны ли между собой провал сборной и неудачные результаты в еврокубках? Я опять же говорю: у нас большие проблемы в российском футболе. Черчесов стал заложником ситуации, потому что у него нет кадров. Уровень нашего чемпионата ниже среднего. Как бы кто ни кричал, что Премьер-лига в порядке и всё такое, но результатов нет. В еврокубках мы проваливаемся, причём уступаем командам из первенств, которые стоят ниже нас в рейтинге. Это ведь о чём-то говорит", - сказал Канчельскис.

Напомним, что серия российской сборной без побед уже достигла шести матчей - три ничьи и три поражения.

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