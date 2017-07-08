Канчельскис прокомментировал последний трансфер "Зенита"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис прокомментировал последний трансфер питерского "Зенита".

"Еще не ясно, как Дриусси приживется в нашем чемпионате, в России. Несомненно, это качественный форвард и хорошее усиление для "Зенита"... Будет интересно посмотреть на существующую конкуренцию в "Зените" между Кокориным, Дзюбой и Дриусси", - приводит слова бывшего футболиста СЭ.

Напомним, трансфер Дриусси уже прокомментировал Манчини. | soccernews.ru