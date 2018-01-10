Канчельскис: "Промес – середнячок, ему нечего делать в Англии"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что голландскому полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу не стоит переходить в клуб английской Премьер-лиги.

"Мы же футбольные люди, все понимаем. Эти разговоры про интерес из Англии – просто блеф. Какая ему Англия? Там двигаться надо, а здесь он играет на одной ноге и этого хватает для успеха. И все кричат, что он у нас лучший. Ну-ну…

Если бы "Эвертон" реально хотел купить Промеса, думаю, люди оттуда со мной связались бы, чтобы узнать мое мнение. У меня сохранились хорошие отношения с этим клубом, меня приглашают на матчи, на различные мероприятия. И могу сказать одно: "Ливерпулю" он точно не подходит после 0:7. Да и в переход в "Эвертон" слабо верится. Пусть еще лет на 15 остается в "Спартаке" и все будут кричать: "красавец". Только вот сборная Голландии не вышла на чемпионат мира, а он тут ходит, отдыхает на поле, так как не встречает сопротивления.

Я говорю по факту. Как правило, он играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает. А дальше-то что? Это футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии. Да, выиграл со "Спартаком" чемпионство. Но "красно-белые" воспользовались тогда слабостью конкурентов. Посмотрим, что будет дальше. Останется здесь еще лет на 15, а ему еще памятник поставят… Раньше были Гаврилов, Черенков, Дасаев, Хидиятуллин. Вот это игроки, даже не футболисты, а футболистища! С большой буквы! А Промес – середнячок", - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

В этом сезоне 26-летний Промес провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Сумма отступных в его контракте составляет 35 миллионов евро.

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