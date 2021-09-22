Канчельскис против назначения Черчесова в "Спартак"

Фото: инстаграм Канчельскиса/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу вероятного назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера московского "Спартака".

"Судьбу Руя Витории пускай решает руководство «Спартака», если оно вообще способно еще что-то решать.

Я лишь могу посочувствовать всем болельщикам этого клуба. Мне их искренне жаль. Федун просто издевается над ними. Они не заслужили такого отношения к себе.

«Спартак» можно любить, можно ненавидеть, но отрицать тот факт, что у красно-белых самая большая армия болельщиков – просто невозможно. У меня много знакомых болеют за "Спартак", мне их жалко по-человечески.

А назначение Черчесова вообще станет последним гвоздем в крышку гроба "Спартака". Его возможный приход – очень большая проблема для красно-белых.

Черчесов наведет порядок? Ерунда! Он в сборной порядок не смог навести, где работы в три раза меньше.

Как он в «Спартаке» сможет что-то навести? Тем более был он уже там, разве получилось? Второй раз на грабли наступать всегда больнее", – сказал Канчельскис.

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