Канчельскис раскритиковал Гасперини за использование Миранчука в финале Кубка Италии

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис недоволен тем, сколько главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал игрового времени полузащитнику Алексею Миранчуку в финальном матче Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2).

"Я вообще не понимаю такие замены (Миранчука выпустили на 83-й минуте - примечание Soccernews)! Если команда выигрывает, то делают замены, как у нас раньше говорили, на премиальных. Но тут я вообще не знаю. Что футболист может сделать за 10 минут? Если это вынужденная замена, травма там случилась - к этому нет никаких вопросов. А так, ну что толку? Что тренер хотел от этой замены? Он пытался что-то показать? Хотел бы я задать ему эти вопросы", - сказал Канчельскис.

Стоит отметить, что 25-летний россиянин не провёл ни одного полного матча после перехода в "Аталанту" в сентябре 2020 года.

Итальянский клуб заплатил "Локомотиву" за Миранчука 14,5 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2024 года.

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