Канчельскис раскритиковал молодежную сборную России после вылета с Евро-2021
Фото: Литвак Сергей, "Чемпионат"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о вылете молодежной сборной России с Евро-2021.
"Кто говорил, что это самая перспективная молодежная сборная России в истории? Играл детский сад - так играть в футбол на Евро нельзя. Вроде бы играют в РПЛ, однако так бездарно - просто смешно. И теперь я хочу послушать тех экспертов, которые называли эту команду великой, великая у нас была молодежь в 1990-м году", - приводит слова Канчельскиса ТАСС.
Напомним, что молодежка России финишировала в группе на третьем месте.
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