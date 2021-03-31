Канчельскис раскритиковал молодежную сборную России после вылета с Евро-2021

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о вылете молодежной сборной России с Евро-2021.

"Кто говорил, что это самая перспективная молодежная сборная России в истории? Играл детский сад - так играть в футбол на Евро нельзя. Вроде бы играют в РПЛ, однако так бездарно - просто смешно. И теперь я хочу послушать тех экспертов, которые называли эту команду великой, великая у нас была молодежь в 1990-м году", - приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Напомним, что молодежка России финишировала в группе на третьем месте.

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