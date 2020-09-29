Канчельскис рассказал, как чувствует себя после коронавируса

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Канчельскис рассказал, как чувствует себя после коронавируса

Экс-игрок сборной России и "МЮ" Андрей Канчельскис рассказал, как чувствует себя после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает "СЭ". 

"Понемногу прихожу в норму, чувствую себя хорошо, занимаюсь дыхательной гимнастикой. Пока есть запреты на бассейн и сауну, куда раньше ходил почти каждый день, поэтому непривычно. Нужно пропить курс препаратов и через пару недель могут разрешить физические нагрузки", - заявил тренер.

Напомним, о заражении специалиста стало известно в начале сентября.

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