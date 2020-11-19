Канчельскис рассказал, как он обматерил Алекса Фергюсона после перехода в "МЮ"
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как однажды он обматерил главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона.
"Когда иностранный футболист появляется в команде, то его в первую очередь учат материться. Я всегда видел подобное с бразильцами, когда тренировал в России.
После перехода в "Манчестер Юнайтед" я встретил в коридоре Алекса Фергюсона. Он спросил: "Как дела, Андрей?" А я в ответ сказал: "Да пошел ты, шотландский ублюдок". Фергюсон сначала опешил, а затем улыбнулся, когда услышал смех в коридоре. Я же был ошарашен", - приводит слова Канчельскика Daily Mail.
Канчельскис выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 годы и провел за клуб более 120 матчей.
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