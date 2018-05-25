Канчельскис рассказал о слабом месте "Реала"

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов.

"Клопп сказал, что Марсело атакует очень много, но практически не обороняется? Ха! В самую точку! Меня вообще удивляет, когда некоторые тренера называют его лучшим крайним защитником. Ну что за бред? Это самое слабое звено "Реала"! Да он просто анархист! Я бы такого левого защитника никогда в свою команду не купил бы. Убегает вперед, зону свою оставляет. Бегунок, ну натуральный бегунок! Не защитник. Как хочет, так и играет. Никаких футбольных законов не соблюдает.

Не исключаю, что Салах получит много пространства. Мне сразу на память приходит полуфинал Чемпионата Мира-2014. Марсело и его команда получили от Германии по полной - 1:7. Вот вам и великие защитники. Настоящие разгильдяи. Жаль немцы им 10 не забили. Надо было наказать на всю катушку за такую расхлябанность. И после этого еще кто-то восхищается Марсело? Ну-ну… Он же просто бегает туда-сюда, туда-сюда, не выполняя своих прямых обязанностей. Как Комбаров в "Спартаке". Вот один в один" - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

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