Канчельскис рассказал об ожиданиях от матча "Краснодара" с "Челси"

Экс-игрок "Фиорентины" и "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис рассказал об ожиданиях от матча Лиги Чемпионов "Краснодара" с "Челси".

"Шансы всегда есть. Это футбол. Любые маленькие нюансы могут повлиять на результат игры. Прогноза не могу дать, потому что "Краснодар" впервые в Лиге Чемпионов, в группе с такой серьезной командой. Но "Локомотив" вчера показал, что можно играть против любой команды. Настрой, желание, самоотдача, ну и удача должна сопутствовать. Не нужно суетиться. Тем более, играют дома, будет поддержка, а "Челси" - это "Челси". Какой будет результат - говорить сложно. Во время пандемии много непредсказуемого и в футбольном мире. У "Челси" намного больше опыта, опыта выступлений в Лиге Чемпионов, но в любом случае играют-то 11 на 11. Все зависит от самих футболистов. В "Краснодаре" уже, наверняка, все сильные и слабые стороны англичан проанализировали. А мы будем смотреть, болеть и переживать", - цитирует Канчельскиса "СЭ".

Матч "Краснодар" - "Челси" состоится сегодня, 28 октября, на стадионе Краснодара. Начало игры - в 20:55 (мск).

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