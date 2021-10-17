Канчельскис считает, что Черчесову платили за попадание в сборную

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Канчельскис считает, что Черчесову платили за попадание в сборнуюФото: инстаграм Канчельскиса/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что в национальную команду можно попасть за деньги.

– Если про деньги, тогда такой вопрос, о котором много разговаривают околофутбольные люди. Я даже слышал суммы, которые агент должен заплатить главному тренеру для того, чтобы игрок попал в сборную. Ты с этим сталкивался?

– Ну, если честно, то да. 

– Даже в советском футболе?

– Даже в советском футболе было. Я могу называть, что Бышовец занимался этим делом. Я думаю и уверен, что и Черчесов занимался – агенты платили.

– Значит, это все-таки существует?

– Ну, не сказал бы, чтобы все тренеры. Но, думаю, в этом есть доля правды, – сказал Канчельскис в интервью Геннадию Орлову.

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