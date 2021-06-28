Канчельскис считает сборную России худшей командой на Евро-2020

Фото инстаграм Андрея Канчельскиса

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис жёстко высказался о выступлении национальной команды на Евро-2020.

"В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда Чемпионата Европы, зато тренер - орденоносец. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе пораздавали всем орденов и званий, а теперь стыдно. Но лишать, конечно, уже некрасиво будет совсем. Если только сами игроки и тренер не захотят. Но Черчесов ни за что в жизни не откажется от ордена Александра Невского.

А футболистам надо уезжать играть в Европу, вот и весь секрет. Но из РПЛ уехать сложно. Должно быть огромное желание самого игрока, потому что клуб, агенты и родственники будут отговаривать, условия в России же намного выгоднее", - заявил Канчельскис.

С Евро-2020 сборная вылетела по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом россияне стали лучшей командой из тех, кто занял четвёртую строчку в группе.

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